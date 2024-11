Yhdessä Kohti Eloisaa Tulevaisuutta: Kylätalot Käyttöön -hanke tuo iloa ja eloa kaikkiin Satakunnan kyliin

Merikarvia-Siikaisten kansalaisopistolta voit löytää uuden harrastuksen, ystävän tai työpaikan - mitä näistä sinä kaipaat? 10.9.2024 14:00:13 EEST | Tiedote

Kurssivalikoimaamme tuli tänä vuonna monenmoista uutta, esimerkiksi tanssillista ohjelmistoa ja musiikkitarjonta on laajaa laulusta haitarinsoittoon. Liikuntaryhmiä on jääkiekosta meditaatioon ja kädentaitokursseja lasitöistä kansallispuku- ja perinnevaate-kursseihin. Paikkoja on rajoitetusti, joten jos aiot esimerkiksi sienikurssille tai Kaisa Strandmanin hip hop-kurssille, kannattaa toimia nopeasti, opistosihteeri Anu Kauraoja vinkkaa. Hip hop on New Yorkista lähtöisin oleva katutanssilaji, jota meillä tanssitaan rennosti. Tutustumme bounceen, grooveen ja rytmiin sekä joihinkin lattialla tehtäviin liikkeisiin, hän kertoo.