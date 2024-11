Kaavamuutos tuo Lohjan ydinkeskustaan rutkasti lisää elämää

S-market Perniön marketpäällikkö Anssi Lahdesta S-ryhmän vuoden 2024 Ässäpäällikkö 9.9.2024 09:39:10 EEST | Tiedote

S-market Perniötä jo vuodesta 2018 luotsannut Anssi Lahti on valittu S-ryhmän vuoden 2024 Ässäpäälliköksi. Ässäpäälliköksi valitaan joka toinen vuosi valtakunnallisesti ansioituneimmat S-ryhmän päälliköt, jotka ovat osoittaneet työssään esimerkillisiä esihenkilötaitoja ja johtaneet yksikköään asiakkaita kuunnellen kohti erinomaisia tuloksia. Tänä vuonna palkittavia oli 17 kpl. SSO:n esihenkilö on valittu Ässäpäälliköksi viimeksi vuonna 2018. SSO:n parhaan palvelun esihenkilöksi vuonna 2020 valittu Anssi on henkilökunnalta saadun palautteen mukaan rehti ja reipas sekä kannustava esihenkilö, joka aidosti välittää omasta tiimistään ja on helposti lähestyttävä. Anssin kanssa uskaltaa olla eri mieltä asioista ja hän auttaa tilanteessa kuin tilanteessa. Hän ohjaa tiimiään jämäkästi kohti arjen onnistumisia sekä asetettuja tavoitteita. Anssi tiimeineen varmistaa, että S-market Perniön asiakkaat nauttivat joka päivä mahdollisimman onnistuneista asiakaskohtaamisista, ja että siisteys, saatavuus