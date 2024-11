SDP:n Suhonen: Tuomioistuinvirasto esittää Varkauden käräjäoikeuden lakkauttamista

Varkaus on putoamassa täysin julkisten palveluiden ääreltä. Varkaudesta on lopetettu aiemmin verotoimiston palvelut ja myös Ulosottoviraston lakkauttaminen on ollut suunnitelmissa esillä. Nyt Tuomioistuinvirasto on lakkauttamassa Varkauden käräjäoikeuden.