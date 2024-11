Kokoomuksen Kauma: Vihreiden eläkeavaus ei edistä oikeudenmukaista eläkepolitiikkaa

Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne esittää eläkeläisille ympäristöperusteista lisäveroa ajatuspaja Liberan raportissa. Raportin kirjoittajina ovat myös Liberan sisältöjohtaja Tero Lundstedt ja konsultti Jussi Pyykkönen. Ympäristöperusteinen lisävero kohdistuisi erityisesti sukupolville, jotka ovat vihreiden mukaan aiheuttaneet eniten haittaa ympäristölle. Lisäveron laskenta perustuisi kunkin ikäluokan elinaikana syntyneisiin kumulatiivisiin hiilipäästöihin ja luonnontilan köyhtymiseen.

”Vihreisiin on pesiytynyt ajatus siitä, että ratkaisu tämän maan taloudellisiin haasteisiin löytyisi jo työnsä tehneiden eläkeläisten eläketurvaan puuttumisesta. Nämä ihmiset ovat ahkeralla työnteollaan maksaneet suuren määrän veroja ja olleet rakentamassa nykyistä hyvinvointiyhteiskuntaamme. Ei ole asiallista leimata heitä ”eniten haittaa aiheuttaneeksi sukupolveksi”. Myöskään ylimääräisen lisäveron kohdistaminen heihin ei olisi kohtuullista”, Kauma toteaa.

Raportissa ehdotetaan myös eläkeiän nostamista, maksussa olevien eläkkeiden indeksikorotusten rajoittamista sekä eläkekaton asettamista. Kauma pitää ehdotusten tavoitetta julkisen talouden kestävyyden turvaamisesta tärkeänä, mutta peräänkuuluttaa vastuullisuutta toimien kohdentamisessa.

”On selvää, että eläkejärjestelmäämme on uudistettava ja vahvistettava. Muutoksia on kuitenkin tehtävä vastuullisesti. On myös muistettava, että yksi keskeisimmistä eläkejärjestelmämme kestävyystekijöistä on se, kuinka paljon meillä on tulevien vuosikymmenten aikana työelämässä ihmisiä, joiden tekemän työn kautta suurin osa eläkkeistä käytännössä maksetaan. Päätöksissä on huomioitava, ettei eläkeläisillä ole yleensä mahdollisuutta kompensoida tulonmenetyksiään työnteolla”, Kauma painottaa.

Kauma nostaa myös esille päätösten ennakoitavuuden tärkeyden eläkejärjestelmää kehitettäessä.

”Eläkejärjestelmää koskevissa ratkaisuissa on todella tärkeää varmistaa, että päätökset ovat ennakoitavissa. Ihmisten tulee voida luottaa eläkejärjestelmäämme ja sen kestävyyteen. Ennakoitavuus ei toteudu silloin, jos työtä tekevällä sukupolvella on vasta työuransa jälkeen tieto siitä, miten sen ”aiheuttamia haittoja” jossakin asiassa arvioitaisiin. Eläkkeen tulee myös jatkossa edustaa määrättyä osuutta aiemmasta palkkatasosta, joten ehdotettu eläkekattokaan ei sovi tähän ajatteluun”, Kauma päättää.