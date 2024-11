På djurkliniker ses allt oftare patienter vars infektioner inte svarar på vanliga antibiotika

Eläinklinikoilla tavataan yhä useammin potilaita, joiden infektioihin tavanomaiset antibiootit eivät tehoa 4.11.2024 08:41:08 EET | Tiedote

Antibioottiresistenssin vuoksi kuolee maailmassa vuosittain noin 1.3 miljoonaa ihmistä ja luku kasvaa. Arvioiden mukaan vuoteen 2050 mennessä antibioottiresistenssiin kuolee 160 miljoonaa ihmistä. Merkittävä syy bakteerien lisääntyvään resistenssin on antibioottien käyttö ihmisillä ja eläimillä. Evidensiassa on tavattu lemmikkipotilaita, joihin antibiootit eivät enää tehoa, ja omistaja on joutunut valitsemaan potilaalle eutanasian. Antibioottiresistenssin torjumiseksi Evidensia vähentää antibioottien käyttöä eläinlääkinnässä.