Museocon tutustuttaa roolipelaamiseen Vapriikissa

Syyslomalla Vapriikki on avoinna myös maanantaina 11.10.2024

Tervetuloa viettämään syyslomaa Vapriikkiin! Museo on avoinna 14.–20.10. joka päivä. Syyslomaviikolla jokaisella päivällä on oma teemansa: luvassa on mm. tiukkoja matseja, ihania askartelupajoja, kiinnostavaa asiaa avaruudesta sekä jännittäviä tarinoita Australiasta. Uusi museorastirata odottaa etsijöitä, suorittamisesta saa pienen palkinnon infosta.