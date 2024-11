Helsingin kaupunki jätti Ilmalan halliin liittyen haastehakemuksen käräjäoikeuteen

Haastehakemus on kaupungin normaalin menettelyn mukainen toimenpide tilanteessa, jossa vuokralaisen maanvuokrat ovat maksamatta.

Helsinki Halli Oy on jättänyt maanvuokrat maksamatta 1.7.2024 lukien ja kokonaisuudessaan rästissä on noin 212 000 euroa. Kaupunki on lähettänyt maksamattomista vuokrista purku-uhkaisen maksukehotuksen 19.9.2024. Koska vuokrat ovat edelleen maksamatta, kaupunki vaatii vuokrasopimuksen purkamista.

Ilmalan halli on ollut suljettuna vuoden 2022 helmikuun lopusta lähtien, jolloin Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa.

