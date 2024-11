Marraskuun lopussa aukeavilla Tuomaan Markkinoilla huomattava määrä uusia myyjiä

Talvisen tunnelmallinen joulutori Tuomaan Markkinat avautuu Senaatintorilla jo 29. marraskuuta. Markkinoille saapuu tänä vuonna ennätyksellisen suuri määrä täysin uusia myyjiä. Ruokaelämysten kokemiseen paikan päällä on panostettu edellisvuosista ja ohjelmallisuutta on lisätty. Tuomaan Markkinat on auki 22. joulukuuta asti.