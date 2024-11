Teknologiateollisuuden talousnäkymät pe 8.11.2024 kello 10.00

Selvitys: Tekniikan alan ammattikouluista työllistytään vielä muita perustutkintoja huonommin 4.11.2024 07:00:00 EET | Tiedote

Tekniikan alojen ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työllistyminen on useista eri syistä vielä heikompaa kuin muiden ammatillisten perustutkintojen suorittaneiden, selviää tuoreesta selvityksestä. Tulos on huolestuttava, koska teknologiateollisuuden yrityksissä on kova tarve myös ammatillisen perustutkinnon suorittaneista uusista työntekijöistä.