Suomen Purjehdus ja Veneilylle uusi puheenjohtaja - ehdokkaat visioivat tulevaisuutta

Olympiapurjehdus: Keskinen ja Roihu valmiina Nacra 17 EM-kisahaasteeseen Sisiliassa 5.11.2024 15:18:44 EET | Tiedote

Nacra 17 -luokan EM-kisat alkavat Sisiliassa keskiviikkona 6. marraskuuta. Suomen tiimissä kipparina toimii Akseli Keskinen ja gastina Katariina Roihu. Kisat ovat Keskiselle ensimmäinen merkittävä testi kipparina. Akseli Keskinen kilpaili Pariisin ja Tokion olympialaisissa ja saavutti kaksi arvokilpailumitalia Sinem Kurtbayn kanssa. Keskinen on testannut syksyn ajan uutta roolia kipparina Joakim Wileniuksen valmennuksessa. Roihulle foilaava Nacra 17 -luokka on uusi haaste – hän on aiemmin kilpaillut ILCA-luokissa. – Valmistautuminen kisoihin on sujunut hyvin. Uudella tiimillämme on takana kokonaisuudessaan yli 25 treenikertaa, jotka ovat sujuneet hyvin ja kehityskäyrä on nousujohteinen. Ensimmäinen kisa kipparin roolissa ja uudella tiimillä jännittää. Lähdemme kisaan avoimin mielin nauttimaan ja kehittymään, Keskinen sanoo. Sisiliassa harjoituspäivät ovat olleet kevyttuulisia, ja kisaviikolle on ennustettu tuulen jatkuvan kevyenä. Kisat huipentuvat sunnuntaina 10. marraskuuta, jolloin