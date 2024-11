Nelipyörä aloittaa täyden palvelun Škoda-jälleenmyyjänä Lahdessa

Nelipyörä on sopinut Škodan maahantuojan Helkama-Auto Oy:n kanssa, että Škoda-jälleenmyynti alkaa Nelipyörä Lahdessa 1.1.2025.

– On hienoa päästä laajentamaan yhteistyötä Helkama-Auton kanssa. Škoda on vahvasti kehittyvä ja moderni merkki, jolla on iso markkinaosuus, Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto sanoo.

Helkama-Auton toimitusjohtaja Maija Koskela iloitsee niin ikään yhteistyön syventämisestä.

– Näemme yhteistyön kehittämisessä Nelipyörän kanssa paljon mahdollisuuksia, sanoo Koskela.

Helkama-Auto on palkinnut Nelipyörä Hämeenlinnan ja Hyvinkään pitkäjänteisestä laatu- ja volyymisuorituksesta joulukuussa 2023.

– Olen varma, että Škodan markkinaosuus ja menestyminen tulee olemaan vahvaa myös jatkossa. Haluamme olla paikallisesti lähellä kaikkia alueen autoilijoita, sekä nykyisiä että tulevia Škoda-asiakkaita, Nelipyörän toimitusjohtaja Johan Lillbroända sanoo.

Auton osto ja jälkimarkkinointi Bonuksen piirissä

Nelipyörä on Osuuskauppa Hämeenmaan ja Kymen Seudun Osuuskaupan omistama autokauppa. Nelipyörän liikkeissä asioivat asiakasomistajat saavat Bonusta nykyään myös auton ostosta. Bonuksen piiriin kuuluvat lisäksi kaikki huollon palvelut, kuten varaosat, renkaat ja kolarikorjauksen omavastuu.

Nelipyörä toimii vielä tämän vuoden loppuun asti viidellä paikkakunnalla: Lahdessa, Hämeenlinnassa, Kotkassa, Kouvolassa ja Hyvinkäällä. Ensi vuonna Nelipyörän toiminta laajenee Lappeenrantaan ja Imatralle Nelipyörän ja Etelä-Karjalan Osuuskaupan tekemän liiketoimintakaupan myötä.