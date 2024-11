Vetelin Haapajärven kunnostustyöt ovat puolivälissä (Keski-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaalla varovaisen toiveikkaat näkymät 29.10.2024 10:20:00 EET | Tiedote

Alueelliset kehitysnäkymät ja työvoimabarometri on julkaistu. Viime vuodet ovat aiheuttaneet epävarmuutta suhdannenäkymiin. Etelä-Pohjanmaalla näkymä tulevaan on nyt kuitenkin varovaisen toiveikas, mutta hitaaseen kasvuun varautuva. Suhdanteiden viileneminen on parantanut työvoiman saatavuutta jonkin verran, mutta muutos on vain tilapäinen.