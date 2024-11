Mediakutsu: Tervetuloa tutustumaan uuteen Ruskeasuon raitiovaunuvarikkoon!

Kulosaaren liityntäpysäköintialue muuttuu maksulliseksi 24.10.2024 09:33:47 EEST | Tiedote

Helsingin liityntäpysäköintialueita hallinnoiva Kaupunkiliikenne Oy pyrkii kehittämään alueita palvelemaan yhä paremmin joukkoliikenteellä matkaansa jatkavien tarpeita. Jotkin liityntäpysäköintialueet ovat olleet erityisen suosittuja, ja niitä on käytetty esimerkiksi pitkäaikaiseen pysäköintiin. Yhtenä toimenpiteenä osa pysäköintialueista on muutettu maksullisiksi: tätä kautta alueella on varmemmin tilaa liityntäpysäköijälle.