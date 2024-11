Keskuskauppakamari: Trumpin voitto – jättitullit voivat muuttaa USA:n ja Suomen välisiä kauppasuhteita

Romakkaniemi muistuttaa, että Suomi elää maailmankaupasta ja suomalaisyritysten kannalta on elintärkeää turvata vakaa toimintaympäristö.

”Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ”America first” on hyppy tuntemattomaan. Jos tämä politiikka oli Trumpin ensimmäisellä kaudella enemmän impulsiivista hutkimista, on se nyt huomattavasti tehokkaammin toimeenpantua. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän on Euroopassa pistettävä nopeasti oma pesä kuntoon puolustuksemme suhteen sekä otettava paljon aiempaa suurempi vastuu maanosamme tulevaisuudesta”, toteaa Romakkaniemi.

Romakkniemi arvelee, että talouspolitiikassaan Trump todennäköisesti pyrkii vauhdittamaan talouskasvua ja kotimaista kysyntää Yhdysvalloissa, mikä olisi hyödyllistä myös suomalaisille yrityksille.

“Suomalaisyritysten näkökulmasta on tärkeää, että kasvavien kauppasotien maailmassa Euroopan unioni ottaa roolin vapaamman kaupan mahdollistajana ja neuvottelee uusia kauppasopimuksia, jotta voimme säilyttää kilpailukykymme globaalissa toimintaympäristössä”, sanoo Romakkaniemi.

Romakkaniemen mukaan Trumpin voiton myötä myös maailmanjärjestys tulee muuttumaan.

“Eikä välttämättä parempaan suuntaan. Suomen on tehtävä voitavansa oman menestyksensä puolesta: parannettava kilpailukykyä, huolehdittava turvallisuudesta sekä vahvistettava kumppanuuksia”, Romakkaniemi sanoo.