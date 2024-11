Salo tavoittelee Asuntomessuja vuodelle 2028

Salon kaupunki on hakenut Asuntomessuja vuodelle 2028. Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallitus on hyväksynyt Salon Asuntomessuhakemuksen ja arvioi Salon olevan erinomainen messukaupunki toteuttaa uudenlaiset monipaikkaiset Asuntomessut. Päätökset käynnistävät neuvotteluvaiheen, jonka tavoite on varmistaa Asuntomessujen onnistumisen edellytykset sekä arvioida toteuttamisen sisältöä ja yhteistyömallia yksityiskohtaisemmin.