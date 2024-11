Etla: vaihtoehto Tilastokeskuksen ennusteelle – nettomaahanmuutto 24 000

Tilastokeskuksen väestöennusteen päivitys tapahtui poikkeuksellisen hankalassa tilanteessa kuluvana vuonna. Tuoreessa Etla Muistiossa on arvioitu uudelleen tilastollisen aikasarja-analyysin keinoin nettomaahanmuuttoa vuosina 1990–2023. Arvioksi saadaan 24 000 henkeä, mikä on selvästi matalampi kuin Tilastokeskuksen ennusteessa käytetty 40 000. Tästä syystä vaihtoehtoisen väestöennusteen tarve on ilmeinen, ja pitkän ajan maahanmuuton tasoksi tulisi valita 24 000.