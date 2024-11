KUTSU MEDIALLE Sähköurakoitsijapäivät-seminaariin 13.11.2024

Talotekniikka-ala on jumissa: haastavassa suhdannetilanteessa tarvitaan nopeita tukitoimia korjausrakentamiseen 10.10.2024 07:00:00 EEST | Tiedote

Talotekniikka-alan suhdannekatsaus kertoo karua kieltä alan tilauskannasta: se on laskenut viimeisen puolen vuoden aikana ja laskun myös ennakoidaan jatkuvan. Pitkin syksyä on uutisoitu rakennusalan saavuttaneen pohjakosketuksensa, mutta varsinaista positiivista käännettä talotekniikka-alakin joutuu vielä odottamaan. Korjausrakentamisen tukitoimien laajentamiselle on vahvat perusteet.