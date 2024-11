Jyrsijäkanta kasvaa – näin varaudut ja ennaltaehkäiset niitä

Syksyn viileät säät houkuttelevat jyrsijät, kuten hiiret ja rotat, hakeutumaan rakennuksiin etsimään suojaa ja ravintoa. Tämä vuosi on ollut erityisen haastava, sillä jyrsijäkanta on kasvanut merkittävästi ympäri Suomen. Jyrsijöiden aiheuttamat haitat voivat olla merkittäviä, mutta kuluttajilla on saatavilla tehokkaita ja turvallisia ratkaisuja ongelman ehkäisemiseksi.