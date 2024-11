Työllisyys parantunut merkittävästi Etelä-Karjalassa

Pirkanmaalla ansiopäivärahan saajien määrä laskenut 12.11.2024 08:10:24 EET | Tiedote

A-kassan jäsenten työllisyys on kohentunut selvästi Pirkanmaalla vuoden aikana. Lokakuussa jäsenten työttömyysaste oli 9,6 prosenttia, mikä on jopa 3,8 prosenttiyksikköä alempi kuin vuoden alussa. Tämä positiivinen kehitys näkyy ansiopäivärahan saajien määrän laskuna, mikä on ollut havaittavissa useamman kuukauden ajan. Lokakuussa ansiopäivärahan saajien määrä oli 29,6 prosenttia pienempi kuin tammikuussa. Saajamäärät ovat olleet koko ajan viime vuotta korkeammat, mutta ero on kaventunut huomattavasti.