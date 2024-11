Keusote on mukana valmistelemassa uusia työ- ja elinkeinopalveluita sekä kotoutumispalveluita

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tehostaa asiakasvirtojen hallintaa uudella innovaatiolla 12.11.2024 08:19:33 EET | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Keusote, on ottanut ensimmäisenä hyvinvointialueena käyttöön suomalaisen innovaation, jolla autetaan hyvinvointialueen asiakkaita löytämään oikeat asiointikanavat Keusote.fi-verkkosivustolla. Tavoitteena on muun muassa parantaa asiakaskokemusta ja lisätä digitaalisten asiointikanavien käyttöastetta silloin, kun se on mahdollista.