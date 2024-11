Vientimallilaki ei saa kansan tukea – vain 26 prosenttia kannattaa lakia

Hallituksen ajamalle vientimallille ei ole kansan tukea. Aula Researchin lokakuussa tekemässä tutkimuksessa vain 26 prosenttia vastaajista puoltaisi hallituksen vientimallilakiesitystä, jonka mukaan vientialat määrittävät palkankorotuskaton kaikille aloille. Vastauksen painoarvoa kasvattaa se, että aihe on vastaajille tuttu. Vain 13 prosenttia vastaajista sanoo, ettei tunne asiaa.

Suomalaisten mukaan vientialojen kilpailukyky täytyy ratkaista muilla keinoilla kuin heikentämällä opettajien palkkakehitystä. Peräti 72 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että opettajien palkkakehitystä ei saa heikentää vetoamalla vientialojen kilpailukykyyn ja kansantalouden kestävyyteen. Vain 18 prosenttia suhtautuu heikentämiseen myönteisesti.

– On selvää, että vientimallilailla ei ratkaista sen paremmin vientialojen kilpailukykyä kuin julkisen talouden haasteitakaan. Sen sijaan lailla heikennetään merkittävästi opetus- ja tutkimusalan työn houkuttelevuutta ja alan arvostusta. Tähän meillä Suomessa ei ole varaa; koko menestyksemme rakentuu koulutuksen ja osaamisen varaan, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kuvaa.

– Kansa on selvästi OAJ:n kanssa samaa mieltä siitä, ettei hallituksen ole järkevää puuttua lailla palkkaneuvotteluihin. Vientimallilain voimaantulo valitettavasti tietäisi palkkavaaleja, ja valmistautuminen siihen on aloitettu, toteaa Murto.

Myös opettajien palkkakehitykseen suomalaisilla on selvä kanta: opettajien palkkaerojen korjaaminen suhteessa vientialoihin täytyy olla mahdollista. Lähes 60 prosenttia (58 %) vastaajista on sitä mieltä, että palkkaeroja on voitava korjata. Vain reilu kymmenen prosenttia (12 %) tukee hallituksen tavoitetta vaikeuttaa huomattavasti palkkaerojen korjaamista.

– On hienoa huomata, että suomalaiset näkevät opettajien työn vaativuuden ja merkityksen ja heille halutaan oikeudenmukainen palkkakehitys. Emme todellakaan voi pysyvästi lukita opettajien palkkakehitystä heikommaksi kuin vientialoilla, Murto toteaa.

Murto muistuttaa, että opetusalalla ja julkisella sektorilla ei ole vastaavia palkkaliukumia kuin yksityisellä sektorilla ja vientialoilla.

– Opetus- ja tutkimusalalla pitää olla jatkossakin mahdollisuus korjata vientialoja ja yksityistä sektoria heikompaa palkkakehitystä, Murto jatkaa.

Myös valtakunnansovittelija halutaan kyselyn mukaan säilyttää puolueettomana ja riippumattomana. Vain 17 prosenttia vastanneista kannattaa lakia, joka rajoittaa valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksia.

Murto painottaa, että vientimallilaki rajoittaa sopimusvapautta.

– Lain myötä työnantajan intressi neuvotella pienenee merkittävästi. On jopa todennäköistä, että työnantajat vievät neuvottelut entistä useammin sovittelijalle tietäen, että laki on työnantajan puolella. Sopimusten kehittäminen myös vaikeutuu, kun katse kohdistuu vain yleisen linjan määrittelyyn, Murto toteaa.

Näin asiaa selvitettiin