Mediakutsu: Miten valtiovarainministeriö arvioi politiikan työllisyysvaikutuksia ja miten arvioiden epävarmuus tulisi huomioida päätöksenteossa?

Hallitus lopettaa Kalevi Sorsa -säätiön julkisen perusrahoituksen 23.9.2024 15:17:12 EEST | Tiedote

Hallitus esittää tänään julkaistussa budjettiesityksessään poliittisten ajatuspajojen yleisavustuksen lakkauttamista kokonaan ensi vuodesta alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella on taattu puolueita lähellä oleville ajatuspajoille perusrahoitus. Se on ollut niille keskeisin julkinen rahoitusinstrumentti, jolla on edistetty tietoperäistä päätöksentekoa.