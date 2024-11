Tutkimus: Pohjoismaiset yritykset kansainvälisiä verrokkeja varovaisempia tekoälyn käyttöönotossa

Selvitys: Pohjoismaisten pankkien digitaalinen edelläkävijyys saattaa tulla tiensä päähän 21.11.2023 07:00:00 EET | Tiedote

Tuoreen Nordic Banking 2033 – And how to get there -selvityksen mukaan pankkialan ulkopuolisten toimijoiden merkitys voi kasvaa tulevaisuudessa, elleivät pankit kehitä omia digitaalisia palvelujaan selvästi nykyistä nopeammin.