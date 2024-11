Kokoomuksen Kopra georgialaisille: ”Älkää luopuko toivosta demokratian suhteen.”

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) osallistui alkuviikosta United for Georgia-ryhmän Tbilisin matkalle. Matkan tarkoituksena oli perehtyä Georgiassa pidettyihin vaaleihin, Venäjän vaalivaikuttamiseen ja sisäpoliittiseen tilanteeseen. Kopra tapasi Tbilisissä Georgian presidentti Salome Zurabisvlin, oppositiopuolueita, riippumattoman median edustajia, kansalaisjärjestöjä sekä vaalitarkkailijoita.

”Kaikkien viesti vaaleista oli sama: ne olivat epärehelliset. Oli tärkeää päästä kuulemaan paikan päällä asianosaisten käsitystä siitä, miten vaalit oli järjestetty. Kattava tutkimusanalyysi tukee epäilystä, etteivät vaalit täytä eurooppalaisia vaatimuksia vaalisalaisuuden ja vapaan valinnan suhteen”, Kopra toteaa.

Georgian oppositiopuolueet ovat kieltäytyneet osallistumasta parlamentin työhön toistaiseksi. Myös Tbilisin kaduilla ihmiset välittävät viestiä tyytymättömyydestä.

”Georgiasta välittyi selkeästi, että kansalaisten mielestä vaalitulos oli manipuloitu. Tahto elää vapaassa demokratiassa on suuri. EU:n kannatus erityisesti Tbilisissä on valtavaa. On tärkeää, että demokratia toteutuu Georgiassa rehellisesti. Mikä tahansa muu vaihtoehto vain edistää autoritääristen tahojen pyrkimystä käyttää valtaa”, Kopra sanoo.

Kopra pääsi osallistumaan demokratian puolesta järjestettävään mielenosoitukseen ja pitämään puheen monituhatpäiselle yleisölle. Viesti oli selvä: Älkää luovuttako, uskokaa vapauteen ja vapaisiin vaaleihin - näin Georgia saavuttaa demokratian.