SDP:n Timo Suhonen: Työntekijöiden riittävä palkkakehitys turvattava

- On välttämätöntä, että työllä ja siitä saatavalla palkalla tullaan toimeen, ja tämä koskee kaikkia Suomessa työskenteleviä. Keskustelussa on ollut myös työperäisen maahanmuuton 1600 euron palkkaraja. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten voimme varmistaa, että jokainen työntekijä saa riittävän korvauksen työstään, kertoo Suhonen.

Palkkaraja voisi olla myös suurempi. Sd-edustajat ovatkin esittäneet 1600 rajaan korotuksia vuosittaisella tarkastuksella.

- Tämä palkkaraja ja työehtosopimukset eivät ainoastaan tue maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaamme, vaan myös edistää yleistä työmarkkinoiden oikeudenmukaisuutta. Meidän vastuullamme on varmistaa, että kaikki työntekijät, riippumatta heidän taustastaan, voivat elää palkallaan kunnollista elämää Suomessa, Suhonen jatkaa.

Yhdessä voimme rakentaa oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman työelämän kaikille. On kuitenkin huolestuttavaa, että hallituksen linja on heikentänyt ja heikentää edelleen työntekijöiden oikeuksia lainsäädännön kautta. Tämä kehitys on pysäytettävä, jotta voimme turvata työntekijöiden aseman ja oikeudet tulevaisuudessa.