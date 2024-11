Miten Kampintoria voisi elävöittää tulevaisuudessa? Kaupunki toivoo ideoita alueen käyttäjiltä ja yrittäjiltä

Finlandia-talon perusparannus valmistui – tammikuussa 2025 yleisölle avautuva rakennus palvelee aiempaa energiatehokkaammin ja esteettömämmin 11.11.2024 14:34:59 EET | Tiedote

Finlandia-talon lähes kolme vuotta kestänyt perusparannusurakka on saatu päätökseen, ja rakennus on luovutettu käyttäjälle asennus- ja sisustustöitä varten. Suojellut tilat on päivitetty nykypäivään vanhaa kunnioittaen.