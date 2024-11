SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Ostovoimakuoppa pitää täyttää

SDP:n Niina Malmilta lakialoite kauppakamarilain muuttamisesta 1.11.2024 13:15:00 EET | Tiedote

”Kauppakamareilla on tärkeä rooli paikallisen elinkeinoelämän puolestapuhujana ja yhteistyökumppanina. Keskuskauppakamarin politisoituminen on kuitenkin asia, joka sopii huonosti yhteen sille määrättyjen lakisääteisten tehtävien hoitamisen kanssa. Kun keskuskauppakamarista on selvästi tullut hullunkurinen ajatuspaja, on sen lakisääteiset tehtävät siirrettävä vastuullisille viranomaisille. Siksi aion jättää lakialoitteen kauppakamarilain muuttamiseksi”, SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm sanoo.