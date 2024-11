Oulussa voi varata puhelimella ajan influenssarokotukseen 19.11. alkaen

Oulun yliopistollisen sairaalan lääkäreiden palkanmaksussa virhe 13.11.2024 11:34:38 EET | Tiedote

Noin 140:lle Oulun yliopistollisen sairaalan lääkärille on maksettu liikaa vuosiloma- ja poissaoloajan palkkaa. Tämä on huomattu suoritepalkkausmallin uudistuksen yhteydessä. Päivystysajan korvausta on maksettu palkkalajilla, joka on virheellisesti kerryttänyt vuosiloma- ja poissaoloajan palkkaa. Liikaa maksetun palkan määrä vaihtelee bruttona kymmenistä euroista noin kymmeneen tuhanteen euroon.