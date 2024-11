Backline Rental Finland Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu – uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetty Heidi Meri

Backline Rental Finland Oy on vuonna 2003 perustettu yritys. Yhtiö on Suomen suurin backline-vuokraamo. Yhtiön asiakkaina ovat vuosia olleet Suomen suurimmat musiikkifestivaalit ja tapahtumat. Yhtiön ennakoitu liikevaihto vuodelle 2024 on noin 550 000€. Yhtiön suurimmat omistajat ovat Rock´n Roll Invest Oy sekä Elävän musiikin säätiö ELMU SR:n tytäryhtiö Lepakko Oy.