Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Sote-keskuksesta voi löytyä asiakkaalle lääkärin vastaanottoa sopivampi palvelu

Sote-keskuksissa on kehitetty hoidon tarpeen arviointia, jonka tavoitteena on kartoittaa, miten asiakkaan tai potilaan asiaan saadaan ratkaisu mahdollisimman sujuvasti. Hoidon tarpeen arvioinnin merkitys on jäänyt osalle asiakkaista vieraaksi, ja he ovat saattaneet hämmästellä ajanvarauksen yhteydessä esitettyjen kysymysten määrää.