SDP:n Juha Viitala: Merimiesten palvelut hallituksen leikkurin uhreina

Merimiespalvelulaki on tähän saakka taannut merimiehille oikeuden vapaa-ajanpalveluihin laivan käydessä satamassa. Näiden palveluiden järjestäminen on ollut valtion vastuulla, ja niiden tarkoituksena on ollut tukea merimiesten hyvinvointia ja jaksamista työssään. Nyt hallitus kuitenkin esittää, että valtio vetäytyisi kokonaan rahoitusvastuusta, jättäen itselleen vain valvonnan.