ENTSO-E: Sähkön riittävyys Euroopassa talvikaudella 2024-2025 näyttää vakaalta

Ledningens översikt för fingridkoncernen 1.1–30.9.2024 30.10.2024 15:31:04 EET | Pressmeddelande

Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för årets första tre och nio månader, där vi presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling. Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingridkoncernens utveckling under perioden januari-september 2024 och under motsvarande period 2023, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats. Leveranssäkerheten i Fingrids stamnät var hela 99,99930 (99,99996) procent. Elförbrukningen i Finland steg till 60,5 (56,7) terawattimmar under perioden januari–september. Elen som förbrukades i Finland var ren, utsläppsfaktorn var 31 (35) gCO2/kWh. Bolagets investeringarna var större än föregående år. Bolaget uppskattar att bruttoinvesteringarna und