Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 19.11.2024

Helsinki torjuu lähisuhdeväkivaltaa – kampanja lisää tietoisuutta, näin haet apua

Väestötutkimuksen mukaan 16–74-vuotiaista suomalaisista 44 % on kokenut parisuhdeväkivaltaa ja 65 % lapsuusajan lähisuhdeväkivaltaa. Naisista 48 % ja miehistä 39 % oli kokenut parisuhdeväkivaltaa. THL:n Kouluterveyskyselystä vuodelta 2023 käy ilmi, että noin yksi viidestä neljäs- ja viidesluokkalaisesta helsinkiläisestä pojasta on kokenut fyysistä väkivaltaa edellisen vuoden aikana. Lähes puolet helsinkiläisistä kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista tytöistä on kokenut henkistä väkivaltaa heistä huolta pitävien aikuisten taholta. Pieni osa väkivallasta päätyy rikostilastoihin ja vain osa hakee apua väkivaltaan. Tilastokeskuksen rikos- ja pakkokeinotilastoista käy ilmi, että Helsingissä viranomaisten tietoon tulleita yli 18-vuotiaita pari- ja lähisuhdeväkivallan uhreja on tilastoitu 1214 vuonna 2023. Miehiä tilastoitiin 9 % enemmän ja naisia 3 % vähemmän kuin edellisvuonna. Uhreista naisia oli 70 % ja miehiä 30 %. 0–17-vuotiaita uhreja tilastoitiin 334. Tämä oli 28 % enemmän kuin edellis