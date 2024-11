SDP:n kansanedustajat Marttila ja Heinäluoma: Vastuu HUSin ahdingosta on hallituksella

– HUS-alueen päättäjänä uutinen on kerta kaikkiaan musertava. Orpo-Purran hallitus on ajanut hyvinvointialueet syvään ahdinkoon ja on riski, että lakeja rikotaan ja kyky hoitaa perustehtäviä vaarantuu. Rajut leikkaukset pakottavat karsimaan palveluverkkoa ja palveluvalikoimaa. HUSin tilanne on viimeinen pisara, jonka tulisi herättää hallitus, sanoo helsinkiläinen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Eveliina Heinäluoma.



– Oikeistohallitus ei ole millään tavalla helpottanut hyvinvointialueiden tai erikoissairaanhoidon tilannetta, vaan päinvastoin tehnyt jatkuvalla syötöllä uusia leikkauksia, jotka kohdistuvat suoraan sairaaloihin, sote-palveluihin ja heikoimmassa asemassa oleviin ihmisryhmiin. Samaan aikaan rahaa riittää puoli miljardia terveysjäteille ja yksityisiä terveyspalveluja käyttäville hyväosaisille, sanoo kansanedustaja ja Länsi-Uudenmaan aluevaltuutettu Helena Marttila.



– Esimerkiksi asiakasmaksujen korotukset ja hoitotakuuseen kohdistuva miljoonaleikkaus pakottavat hyvinvointialueet ja sen myötä HUSin entistä rajumpiin säästötoimiin. Hallitus voisi halutessaan perua yksityiselle terveysbusinekselle suuntaamansa puolen miljardin euron tuen ja esimerkiksi laatia pelisäännöt vuokralääkärien kustannusten hillitsemiseksi tai antaa hyvinvointialueille ja HUSille lisäaikaa talouden tasapainottamiseen. Hallitus voisi myöntää edes HUSin valtakunnallisiin vastuisiin lisärahoitusta, Heinäluoma jatkaa.



– Henkilöstö ajetaan täysin kohtuuttomaan tilanteeseen. Lohjan synnytysosaston henkilöstön kohtelu on tästä räikeimpänä esimerkkinä. On järkyttävää, että henkilöstölle laaditaan jo työvuoroja joulukuulle, vaikka työntekijä ei tiedä, millä paikkakunnalla on jatkossa töissä. Tällainen henkilöstön kohtelu on käsittämätöntä alalla, joka kärsii massiivisesta työvoimapulasta ja pitäisi kaikin keinoin houkutella työntekijöitä ja pitää heistä kiinni, sanoo Marttila.



– Vastuuministeri Juuso on nyt joka paikan tullen sysännyt vastuuta paikallistason päättäjien niskaan, vaikka pelin säännöt sanelee maan hallitus. Pääministeri välttelee vastuuta. Hyvinvointialueen ja HUSin rahoitus tulevat sataprosenttisesti valtiolta ja näistä rahoista päättää Orpo-Purran hallitus rkp:n siunauksella. Nyt on viimeinen hetki herätä ja kantaa se vastuu, joka hallitusvastuuseen kuuluu, Marttila ja Heinäluoma päättävät.