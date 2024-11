Demarinuoret: SDP:n sotejargon riittää, nuorille on luotava Oma Jeesaaja -malli pirstaleisten palvelupolkujen tilalle

Demarinuorten liittokokouksen julkilausuma: Reilu työelämä myös tulevaisuuden sukupolville 29.5.2024 15:54:16 EEST | Tiedote

Demarinuorten XXXII liittokokous on hyväksynyt lauantaina 25.5. julkilausuman reilusta työelämästä myös tulevaisuuden sukupolville. "Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n liittokokous vetoaa voimakkaasti nuorten työmarkkina-aseman ja työhyvinvoinnin parantamisen puolesta. Nuoret ikäluokat tulevat kantamaan suomalaista yhteiskuntaa harteillaan niin eläkkeiden, kasvavien sosiaali- ja terveysmenojen, ilmastokriisin kustannusten kuin valtionvelan muodossa. Tästä huolimatta nuorilla ei ole saavutettuja etuja, joista työelämässä tinkiä eikä siten aitoja mahdollisuuksia suoriutua meille sysätyistä vastuista. On korkea aika uudistaa työelämää tavalla, joka takaa nuorille oikeudenmukaisen ja kestävän tulevaisuuden. Suomen on pidettävä kaikki mukana eikä jättää tulevaisuuden osaajia tienposkeen. Siksi jokaiselle nuorelle on taattava työ-, koulutus- tai harjoittelupaikka. Tämä on se peruskivi, jonka avulla rakennamme työelämää, jossa on enemmän odotettavaa kuin pelättävää. On huolestuttavaa, miten hu