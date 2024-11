Kauppakeskus Valkean järjestyksenvalvojien toiminta palkittiin vuoden turvallisuustekona

Arina rakennuttaa Jääliin energiaviisaan S-marketin 17.9.2024 10:11:34 EEST | Tiedote

S-market Jäälin rakennustyöt on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian ja uuden S-marketin ovet on suunniteltu avattavaksi asiakkaille syksyllä 2025. Rakennushankkeen työllistävä vaikutus on noin 20 henkilötyövuotta.