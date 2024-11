Uudenlainen yhteistyö tuottaa hedelmää Valkeakoskella, yritykset mukana kehittämässä kaupunkia

Valkeakoskella toimitaan tavalla, joka nostaa suupielet hymyyn. Kaupungissa on löydetty yhteistyömalli, jo yritykset on saatu mukaan kehittämään viihtyisämpää kaupunkia. Uudenlaisessa yhteistyössä tehdaskaupunkiin on rakennettu muun muassa hauskanpitopuisto Walklandia sekä Pirkanmaan pisimmät kuntoportaat.