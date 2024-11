Etla: Generatiivinen tekoäly on jo nyt vaikuttanut merkittävästi suomalaisten vapaa-aikaan ja työhön - puolet vähintäänkin kokeillut sovelluksia

Jo puolet suomalaista on vähintäänkin kokeillut generatiivisen tekoälyn sovelluksia, käy ilmi tänään julkistetusta kyselytutkimuksesta. Etlan julkistamien tulosten mukaan joka kolmannella työllisellä on ollut generatiivisen tekoälyn ammatillista käyttöä. Vaikka Yhdysvallat on tekoälyn johtava maa, ovat suomalaiset amerikkalaisia aktiivisempia generatiivisen tekoälyn käyttäjiä – erityisesti naisten ansiosta.