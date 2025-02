Matt Haigin Keskiyön kirjastoa myyty kymmenen miljoonaa – uusi romaani maaliskuussa

Matt Haig on Iso-Britannian tällä suosituimpiin lukeutuva kirjailija, joka on tullut tunnetuksi erityisesti mielenterveysteemoistaan.

Keskiyön kirjasto kertoo Norasta, jonka elämä ajautuu niin suureen umpikujaan, että hän päätyy tekemään itsemurhan. Kuoleman sijaan hän päätyy eräänlaiseen välitilaan

Maliskuussa ilmestyvä Mahdoton elämä sisältää monia Haigille tuttuja elementtejä. Eläköitynyt opettaja Grace perii vanhan ystävänsä talon Ibizalla. Hän uppoutuu selvittelemään sitä, mitä ystävälle todella tapahtui. Vastaukset kysymyksiin osoittautuvat paljon kummallisemmiksi kuin Grace ikinä olisi osannut edes aavistaa. Samalla hän joutuu käsittelemään myös omaa menneisyyttään ja rakentamaan itselleen uudenlaista elämää. Kirjan on suomentanut Sarianna Silvonen ja se ilmestyy 13.3.

Matt Haig (s. 1975) on brittiläinen journalisti ja kirjailija. Hän on saanut kirjoistaan lukuisia palkintoja ja niitä on käännetty yli 30 kielelle. Haigin tunnetuin kirja on Syitä pysytellä hengissä, jossa hän kertoo, miten parani masennuksestaan ja romahduksestaan, joka lähes johti itsemurhaan Ibizalla 30 vuotta sitten.

Haig on kirjoittanut myös lastenkirjoja, joista Poika nimeltä Joulu on sovitettu myös valkokankaalle . Haig on vieraillut Suomessa useasti – yksityisesti. Hän päivittää kuulumisiaan ja mielenterveyspohdintoja ahkerasti Instagramissa.

