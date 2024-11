Naula arkkuun: eduskunta hyväksyi lastensuojelun heikentämisen

Ensi vuoden alusta lastensuojelun sosiaalityöntekijää voi sijaistaa esimerkiksi ympäristöpolitiikkaan suuntautunut hallintotieteen opiskelija, joka on suorittanut sosiaalityön aineopinnot. Työnantaja kantaa vastuun rekrytoinneista.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia pitää päätöstä kalliina virheenä. Lakimuutoksella ei saada säästöjä eikä helpoteta sosiaalityöntekijöiden rekrytointia. Vaarana sen sijaan on, että lastensuojelu ja koko sosiaalihuolto ajautuvat yhä pahempaan noidankehään. Asiakasturvallisuus vaarantuu.

- Lakimuutos on ennakkotapaus yhden sote-ammattiryhmän osalta. Onko tämä alkusoittoa sille, että työvoimapulan verukkeella sote-ammattilaisten pätevyysvaatimuksia aletaan yleisemminkin romuttaa, pohtii Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Jenny Suominen.

Sosiaalityöntekijät lähtevät huonojen työolojen takia

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölakien kokonaisuudistus alkoi keväällä. Hallitus päätti kuitenkin kesken uudistuksen heikentää tilapäisten sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimuksia.

Tilapäisenä sosiaalityöntekijänä on voinut toimia vain henkilö, joka opiskelee sosiaalityöntekijän ammattiin, on suorittanut sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun.

Hallituksen päätökseen vaikuttivat hyvinvointialueiden vaikeudet saada sosiaalityöntekijöitä erityisesti lastensuojeluun.

- Talentia on vuosikausia painottanut, että sosiaalityöntekijät lähtevät lastensuojelusta huonojen työolojen ja työn vaativuuteen nähden pienen palkan takia. Nyt lakimuutos vie työnantajalta kannustimet parantaa työoloja ja ratkoa rekrytointiongelmia, sillä aina on löydettävissä olosuhteet, joilla voidaan perustella tilapäisten työntekijöiden käyttöä, Suominen sanoo.

Sosiaalityöntekijöiden alanvaihtohalut kasvavat

Lakimuutos lisää laillistettujen sosiaalityöntekijöiden työmäärää, sillä he joutuvat ohjaamaan ja valvomaan tilapäisiä laillistamattomia kollegoitaan. Alanvaihtohalut alkavat todennäköisesti kasvaa.

- Meitä huolestuttaa myös se, mitä vaikutuksia työntekijöiden osaamisvaatimusten laskulla on. Moni pienituloinen on joutunut ahdinkoon sosiaaliturvaleikkausten takia. Samalla sosiaalityöntekijän työ on vaikeutunut, sillä asiakkaiden elämäntilanteet ovat yhä monimutkaisempia. Miten alalla pärjää sellainen, jolla ei ole työhön vaadittua koulutusta, Suominen miettii.

Talentia on kiitollinen siitä, että myös moni muu taho vastusti tilapäisten sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusehtojen alentamista. Esimerkiksi THL, aluehallintovirastot ja neljä hyvinvointialuetta pitivät sosiaalityöntekijöiden puolta. Lisäksi oppositiopuolueista SDP, keskusta, vihreät ja vasemmistoliitto puolustivat sosiaalityöntekijöitä ja asiakasturvallisuutta.

Seuraavaksi Talentia jatkaa vaikuttamista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölakien kokonaisuudistukseen. Yhtenä tavoitteena on saada korjattua hallituksen nyt tekemä virhe tilapäisten sosiaalityöntekijöiden kelpoisuuksista.

Lisäksi ammattinimikkeitä on selkiytettävä. Nimikkeiden pitää olla sellaisia, että asiakas ymmärtää, onko hän tekemisissä laillistetun sosiaalityöntekijän, sosiaalityöntekijäopiskelijan vai sosiaalityön ulkopuolelta tulevan henkilön kanssa.

>> Lue lisää Talentian näkemyksistä sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin