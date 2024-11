Kantaverkon häiriönselvitysvalmiutta nostetaan Etelä- ja Itä-Suomessa säätilan vuoksi

Sähköjärjestelmä uudistuu ja puhdistuu. Fingrid Current tänään 12.11. klo 13 12.11.2024 10:02:25 EET | Tiedote

Energia-alan toimintaympäristössä on meneillään merkittävä muutos. Siirtymä puhtaaseen sähköjärjestelmään on Suomessa ollut Euroopan nopeinta. Sähkön tuotannon ilmastopäästöt ovat laskeneet voimakkaasti ja sähkön hinta on Suomessa yksi Euroopan halvimmista. Fingrid järjestää tänään iltapäivällä Fingrid Current -ajankohtaisseminaarin energiamurroksen tuomista muutoksista sekä ratkaisuista sähkömarkkinoihin, sähköjärjestelmän hallintaan ja kantaverkon rakentamiseen. Fingrid Currentia voi seurata myös livestriiminä klo 13 alkaen.