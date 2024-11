Teknologiateollisuuden työnantajat: Vientiyritysten tilanne on erittäin vakava, lakonuhatkin huolestuttavia

Teollisuusliitto ilmoitti maanantaina 18.11. työnseisauksesta tiistaina 3. joulukuuta. Lakon piirissä on kolmetoista teknologiateollisuuden yritystä ja noin 2 000 työntekijää.

Teknologiateollisuuden tuorein tilauskanta- ja henkilöstötiedustelu kertoo vientiyritysten erittäin vakavasta tilanteesta. Erityistä huolta aiheuttaa suurimman toimialan, kone- ja metallituoteteollisuuden, hyvin heikkona jatkunut tilanne. Tilauskannan ohentuminen on kestänyt nyt jo poikkeuksellisen pitkään, ja se on jo 17 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten.

Myös kokonaiskysyntä on jatkunut hyvin heikkona. Teknologiateollisuuden tarjouspyyntökyselyn saldoluku on ollut negatiivinen yhdeksän vuosineljännestä peräkkäin. Kyseessä on mittaushistorian pisin yhtäjaksoinen aika, kun saldoluku on negatiivinen.

– Yritysten tilanne on nyt hyvin vakava ilman lakonuhkiakin. Toimialan yritykset olivat viime talvena raskaiden työtaistelutoimenpiteiden kohteena, ja muutosneuvotteluiden sekä lomautusten määrä on lisääntynyt huolestuttavasti. Mahdollisten lakkojen panoksena ovat yritykset, niiden työpaikat ja siten koko kansantalouden kasvu ja hyvinvointi, sanoo Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi.

Neuvotteluita teknologiateollisuuden uusiksi työehtosopimuksiksi on käyty hyvässä hengessä parin kuukauden ajan. Nyt neuvottelut Teollisuusliiton kanssa jatkuvat valtakunnansovittelijan johdolla.

– Tavoitteenamme on edelleen sopimus, jolla turvataan vientiyritysten kilpailukyky sekä palkansaajien ostovoiman pitkäjänteinen ja vastuullinen kehittyminen, Ruohoniemi toteaa.

Teknologiateollisuuden toimialojen työehtosopimusten voimassaolo päättyy marraskuun lopussa.



