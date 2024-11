SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Puheiden ja tekojen täydellinen ristiriita

Komissaari Jutta Urpilaisen puhe SDP:n puoluevaltuustossa 16.11.2024 16.11.2024 14:00:24 EET | Tiedote

Muutokset puhuttaessa mahdollisia. Hyvät ystävät, arvoisa SDP:n puoluevaltuusto, Vuosi sitten seisoin täällä puoluevaltuuston edessä erilaisissa merkeissä. Iso kiitos tuestanne silloin – koko puolueväelle. Viestimme oli tuolloin, että ketään ei jätetä. Vaikka tilanne on nyt toinen, viestimme ei ole muuttunut miksikään. Olemme edelleen ihmisarvon puolustajia ja jokaisen ihmisoikeuksien asialla. Tätä työtä tarvitaan kuntien valtuustoissa, jollainen tähänkin saliin ensi keväänä valitaan. Tätä työtä tarvitaan Suomen hallituksessa, jonka värin kansa valitsee seuraavissa eduskuntavaaleissa. ”Ketään ei jätetä” -arvopohjaa tarvitaan myös Euroopan unionissa, jonka komissaarina puhun täällä tänään. Nyt EU-komissaarin tehtäväni on päättymässä, ja on aika punnita kulunutta viittä vuotta, sekä katsoa myös tulevaan. Maailma on mullistunut monella tavoin sinä aikana, kun olen saanut palvella tässä tehtävässä. Istuvan komission viisivuotinen kausi joulukuusta 2019 tähän hetkeen on ollut geopoliittisen