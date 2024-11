Lumimyrsky saapuu Suomeen etelästä keskiviikkona – vaikutuksia jo aamuliikenteessä

YK:n ilmastokokous alkaa: Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas korostaa G20-maiden vastuuta 11.11.2024 11:00:00 EET | Tiedote

YK:n COP29-ilmastokokous järjestetään 11.–22. marraskuuta Azerbaidžanin Bakussa. Maailman ilmatieteen järjestö WMO julkaisi kokouksen aloituspäivänä 11.11. State of the Climate 2024 Update -koosteen. Vuodesta 2024 on tulossa käytännössä varmuudella mittaushistorian lämpimin.