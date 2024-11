Merja Kyllönen: Omaishoitajien tukeminen on investointi, ei kuluerä

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Merja Kyllönen on syvästi huolissaan omaishoidon tuen vähentämisestä. Omaishoitajaliiton tekemän kyselyn mukaan omaishoitajien hyvinvointi on jo nyt hälyttävän heikolla tasolla ja heidän voimavaransa äärirajoilla. Omaishoitajien arvo on tunnustettava ja oikeudet taattava, sillä he tekevät äärimmäisen arvokasta työtä niin inhimillisesti kuin taloudellisesti mitattuna.