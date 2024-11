Aluevaltuusto hyväksyi Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen

Aluevaltuustossa käsiteltiin muun muassa asumisen palveluiden kokonaisselvitys, yhteistyösopimuksen hyväksyminen Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueelle sekä asiakasmaksuissa noudatettavat yleiset perusteet.

Kymenlaakson hyvinvointialueen kokonaisselvitys asumisen palveluista ikääntyneiden ja erityisryhmien osalta

Asumisen palveluiden kokonaisselvityksen tarkoituksena on lisätä ennakoitavuutta oikein kohdentuvien ja tarpeenmukaisten palveluiden turvaamiseksi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Raportissa kuvataan tulosalueen nykytilaa ja selkeytetään tulevaa palvelu- ja tuotantorakennetta. Suunnitelman tavoitteena on antaa suuntaviivaa sekä kehittää ja uudistaa palveluja hyvinvointialueen strategian mukaisesti kokonaistaloudellisesti kestävällä tavalla.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi asumisen palveluiden kokonaisselvityksen.

Yhteistyösopimuksen hyväksyminen Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueelle

Hyvinvointialueiden järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten on viisi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöaluetta (YTA). Kymenlaakson hyvinvointialue kuuluu Etelä-Suomen yhteistyöalueeseen.

Samaan yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden on tehtävä yhteistyösopimus valtuustokausittain. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja yhteensovittaminen siltä osin kuin se on tarpeellista hyvinvointialueiden lakisääteisten tehtävien toteutumisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden turvaamiseksi.

Aluevaltuusto hyväksyi Etelä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen.

Kymenlaakson hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen asiakasmaksuissa noudatettavat yleiset perusteet

Kymenlaakson hyvinvointialueen asiakasmaksujen perusteisiin esitetään muutoksia, jotka ovat nykyisen lainsäädännön ja käytännön toiminnan kannalta tarpeellisia ja selkeyttäviä. Asiakasmaksuasetus on annettu 3.10.2024 ja se astuu voimaan 1.1.2025.

Aluevaltuusto hyväksyi muutetut Kymenlaakson hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen asiakasmaksuissa noudatettavat yleiset perusteet 1.1.2025 alkaen toistaiseksi.