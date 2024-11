UKRAINALAISET UUTUUSVIINIT SAAPUIVAT SUOMEEN

UKRAINALAINEN OBOLON STRONG ON ALKON MYYDYIN ULKOMAINEN OLUT 21.2.2024 15:09:03 EET | Tiedote

Ukrainalainen olut on löytänyt paikkansa suomalaisten sydämistä. Kiovassa valmistettu Obolon Strong on Alkon myydyin ulkomainen olut. Obolon panimon toiminta on jatkunut Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta. Suomi on yksi ukrainalaispanimon merkittävimmistä vientimaista.