Nuoren ammatilliseen kuntoutukseen, kuntoutusrahaan ja nuoren kuntoutusrahaan tulee muutoksia vuonna 2025

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).

Eduskunta on päättänyt nuoren ammatillisen kuntoutuksen, kuntoutusrahan sekä nuoren kuntoutusrahan muutoksista. Muutosten tavoitteena on kohdentaa kuntoutusta entistä tarkemmin nuorille, joilla on erityinen riski syrjäytyä. Samalla kuntoutusrahan myöntämisedellytyksiä tiukennetaan.