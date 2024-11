SDP:n Eloranta: Stalinin vainoissa surmatuttujen kansanedustajien muistamisprosessin tulee jatkua

SDP:n Aki Lindén: Omalääkärimalli ilman riittävää rahoitusta on rampa ankka 20.11.2024 11:28:52 EET | Tiedote

Orpo-Purran hallitus on ilmoittanut edistävänsä omalääkärimallia, mutta 130 miljoonan euron leikkaus perusterveydenhuollosta vaarantaa tämän toteutuksen. Leikkaus heikentäisi hoitoonpääsyä ja vähentäisi terveyskeskusten resursseja, mikä tekee omalääkärimallin onnistumisesta mahdotonta. Kela-korvaukset eivät riitä korvaamaan julkisen terveydenhuollon palveluita, erityisesti alueilla, joilla vanhuksia on eniten. Hallituksen on peruutettava leikkaukset ja varmistettava hoitotakuun toteutuminen.