Päijät-Hämeen pelastuslaitos: Toinen ajokaista avattu Nelostien onnettomuuspaikalla Heinolassa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Sote-keskuksesta voi löytyä asiakkaalle lääkärin vastaanottoa sopivampi palvelu 14.11.2024 10:26:50 EET | Tiedote

Sote-keskuksissa on kehitetty hoidon tarpeen arviointia, jonka tavoitteena on kartoittaa, miten asiakkaan tai potilaan asiaan saadaan ratkaisu mahdollisimman sujuvasti. Hoidon tarpeen arvioinnin merkitys on jäänyt osalle asiakkaista vieraaksi, ja he ovat saattaneet hämmästellä ajanvarauksen yhteydessä esitettyjen kysymysten määrää.